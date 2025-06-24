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«Аэрофлот» скорректировал расписание в трех аэропортах из-за ограничений

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Военная операция на Украине
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Аэрофлот» скорректировал расписание полетов в Казань, Самару и Саратов из-за временных ограничений, действующих в аэропортах этих городов, сообщает компания.

«В связи с вводом временных ограничений 24 июня 2025 [года] в аэропортах Казани, Самары и Саратова «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание в указанные города», — говорится в сообщении.

Так, в/из Казани и Самары отменены по четыре рейса, в/из Саратова — два рейса. Кроме того, часть рейсов в/из указанных городов задержана.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов оформить возврат денежных средств или переоформить билеты на последующие рейсы. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются обслуживанием в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли для полетов
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Фото:Максим Богодвид / АНО «Дирекция международных программ» / РИА Новости

Ранее в Росавиации сообщили о приостановке приема и отправки рейсов в аэропортах Казани, Самары, Саратова, а также Нижнекамска, Чебоксар, Ульяновска, Пензы и Тамбова.

Ограничения полетов в российских аэропортах регулярно вводят на фоне атак беспилотников.

Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июня российские средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов. Над территорией Курской области сбили 14 беспилотников, по одному дрону уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.

Кроме того, два беспилотника сбили над Московским регионом. Ночью два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом. В результате загорелась одна из квартир. Из здания эвакуировали около ста человек, в том числе 30 детей.

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Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине аэропорты Казань Самара Саратов Аэрофлот отмена рейсов
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