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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / АНО «Дирекция международных программ» / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / АНО «Дирекция международных программ» / РИА Новости

В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ограничили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево)», — говорится в сообщении.

Ранее 24 июня ограничения ввели в аэропорту Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, Пензы и Тамбова. Кореняко тогда пояснил, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Ограничения полетов в российских аэропортах вводятся на фоне атак беспилотников.

Минобороны сообщило, что в ночь на 24 июня над территорией России силы ПВО сбили 20 украинских дронов. Над территорией Курской области сбили 14 беспилотников, по одному дрону уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей. Еще два беспилотника перехватили над Московским регионом.

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Теги
Евгений Вахляев
Казань Нижнекамск аэропорты Военная операция на Украине
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Аэропорты Самары и Ульяновска закрыли для полетов
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Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
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