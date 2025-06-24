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Раненного при нападении львов директора «Тайгана» перевезли в Краснодар

Олег Зубков
Олег Зубков (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего при нападении львов, направили в Краснодар для продолжения лечения. Об этом журналистам сообщили в минздраве Крыма.

«Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию города Краснодара для дальнейшего специализированного лечения», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

По данным минздрава, транспортировка осуществлялась реанимобилем санитарной авиации республиканского центра медицины катастроф.

Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму
Общество
Олег Зубков

До этого времени Зубков находился на лечении в республиканской клинической больнице им. Семашко в Симферополе. Перед этим директор «Тайгана» находился в Белогорской районной больнице, где ему провели трехчасовую операцию.

Как сообщал ранее минздрав Крыма, у Зубкова тяжелые травмы. По данным следствия, хищники напали на него во время кормления. Мужчина самостоятельно вышел из клетки, но вскоре потерял сознание. По словам главного торакального хирурга республики Андрея Дорошенко, у пострадавшего разорвана трахея и сильно повреждены мышцы шеи.

СК нашел нарушения норм безопасности труда в сафари-парке и возбудил уголовное дело.

Ранее в сафари-парке «Тайган», расположенном в Белогорском районе Крыма, уже происходили нападения животных на людей. Осенью прошлого года жертвой хищников стала управляющая парком Леокадия Перевалова.

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Теги
Плугина Ирина
парк львов Тайган Краснодар Минздрав Крым
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