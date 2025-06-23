Директора «Тайгана» отправили в Симферополь после нападения львов

Олег Зубков (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напали львы, отправили в больницу имени Семашко в Симферополе, сообщает «Россия 24».

Ранее Зубков лежал в Белогорской больнице, там ему сделали операцию, она длилась три часа. Решение о переводе мужчины в другое медучреждение приняли прибывшие врачи санавиации, уточнил телеканал. На кадрах видно, как мужчина лежит на больничной койке в желтой машине с надписью «санитарная авиация». Больной не двигается. Рядом со служебным автомобилем — скопление людей.

О том, что Зубкова переведут в республиканскую больницу, сообщал ранее Минздрав.

Львы напали на Зубкова, когда тот их кормил, мужчина получил множественные ранения, сообщали следователи. По их данным, мужчина сам выбрался из закрытой клетки, а потом упал в обморок. Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко рассказал, что животное разорвало Зубкову трахею, у мужчины сильно повреждены мышцы шеи.

Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Так, прошлой осенью животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову.

Сафари-парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища.