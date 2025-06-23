 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Директора «Тайгана» отправили в Симферополь после нападения львов

Олег&nbsp;Зубков
Олег Зубков (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напали львы, отправили в больницу имени Семашко в Симферополе, сообщает «Россия 24».

Ранее Зубков лежал в Белогорской больнице, там ему сделали операцию, она длилась три часа. Решение о переводе мужчины в другое медучреждение приняли прибывшие врачи санавиации, уточнил телеканал. На кадрах видно, как мужчина лежит на больничной койке в желтой машине с надписью «санитарная авиация». Больной не двигается. Рядом со служебным автомобилем — скопление людей.

О том, что Зубкова переведут в республиканскую больницу, сообщал ранее Минздрав.

Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму
Общество
Олег Зубков

Львы напали на Зубкова, когда тот их кормил, мужчина получил множественные ранения, сообщали следователи. По их данным, мужчина сам выбрался из закрытой клетки, а потом упал в обморок. Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко рассказал, что животное разорвало Зубкову трахею, у мужчины сильно повреждены мышцы шеи.

Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Так, прошлой осенью животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову.

Сафари-парк «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
нападение львы Крым парк львов Тайган
Материалы по теме
Полиция начала расследование попытки отравить животных в зоопарке Москвы
Общество
Неизвестный пытался отравить таблетками животных в Московском зоопарке
Общество
«По собачьему закону»: как работает система отлова бездомных животных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Путин назвал удары по Ирану «не имеющими оправдания»⁠ Политика, 12:41
Путин встретился с главой МИД Ирана Политика, 12:39
Беллингема прооперируют после клубного чемпионата мира Спорт, 12:38
Удар Израиля по Тегерану. Видео Политика, 12:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:31
Якиманка стала первой в Москве по росту цен на аренду жилья в мае Недвижимость, 12:30
СберМаркетинг провел исследование об ожиданиях россиянок от бьюти-брендов РБК Компании, 12:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Юрий Антонов рассказал об 11 утках в ответ на новость о госпитализации Общество, 12:26
В Иране сообщили о новой атаке Израиля на ядерный объект в Фордо Политика, 12:25
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн. руб. за пропаганду педофилии Политика, 12:21
В Нижнекамске при подготовке взрыва задержали сотрудника нефтехимзавода Общество, 12:18
Грушко заявил о возможности упреждающего ответа на противоракеты НАТО Политика, 12:09
Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киевской области Политика, 12:09