В Крыму львы загрызли управляющую парка «Тайган»
Сотрудница парка львов «Тайган» в Крыму погибла после нападения на нее хищников, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Днем 16 октября женщина, проработавшая в парке почти 17 лет, зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее. Работница скончалась. Дело завели по статье о нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК).
В пресс-службе парка уточнили, что погибла управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. «Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников. инструктировала, как обращаться с хищными животными», — рассказал директор сафари-парка Олег Зубков.
Прокуратура сообщила, что начала проверку после гибели сотрудницы зоопарка в Белогорске.
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