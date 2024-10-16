В Крыму львы загрызли управляющую парка «Тайган»

Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Сотрудница парка львов «Тайган» в Крыму погибла после нападения на нее хищников, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Днем 16 октября женщина, проработавшая в парке почти 17 лет, зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее. Работница скончалась. Дело завели по статье о нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК).

В пресс-службе парка уточнили, что погибла управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. «Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников. инструктировала, как обращаться с хищными животными», — рассказал директор сафари-парка Олег Зубков.

Прокуратура сообщила, что начала проверку после гибели сотрудницы зоопарка в Белогорске.

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