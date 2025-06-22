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Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму

Львы набросились на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму, его оперируют
Львы напали на директора парка во время кормления, он сам выбрался из клетки и потерял сознание. Мужчину оперируют, его состояние тяжелое. Полгода назад в этом же парке львы растерзали управляющую
Олег Зубков
Олег Зубков (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Львы напали на директора парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова во время кормления, мужчина получил множественные ранения, сообщает управление СК по республике.

«Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Зубкова по решению врачей оперируют на месте, его состояние тяжелое, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Прежде он писал, что директора планировали доставить в больницу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Крыма, к пресс-секретарю Олега Зубкова.

Прежде в парке «Тайган» не раз происходили нападения хищников на людей. Прошлой осенью животные растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову. Она зашла в вольер с тремя львами, чтобы убраться. Однако она не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее. Зубков тогда предположил, что свою роль мог сыграть человеческий фактор, и добавил: «Львы не прощают ошибок».

Осенью 2021 года в том же парке амурский тигр укусил годовалого ребенка, в результате тому ампутировали палец. Зубкова за это приговорили к двум годам и трем месяцам колонии, но вскоре Верховный суд Крыма отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего владельца парка приговорили к одному году лишения свободы условно. В связи с истечением срока давности Зубков был освобожден от наказания.

«Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов, говорится в описании сафари-парка на его сайте. На территории площадью более 30 га проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.

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