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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун»

Минобороны: ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские вооруженные силы отразили атаку ВСУ ракетой большой дальности «Нептун», сообщило Минобороны. Где это произошло, в ведомстве не уточнили.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны за минувшие сутки.

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35. От предшественницы отличается более крупным размером и большей дальностью (280–400 км). Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5000 т, а также наземных целей. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Минобороны впервые сообщило об ударе по бригаде полиции Украины «Хижак»
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее сегодня утром Минобороны сообщило о 20 украинских дронах, сбитых ночью над Россией. 14 из них перехватили над Курской областью, еще два — на Московским регионом, остальные — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

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Денис Малышев
Минобороны ракета ВСУ Военная операция на Украине
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