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Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Похороны актрисы Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище, Москва, 24 июня 2025 года
Похороны актрисы Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище, Москва, 24 июня 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Актриса похоронена на 25-м участке кладбища рядом с могилами ее родственников. Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет.

Ранее в Государственном академическом театре имени Моссовета прошла гражданская панихида по Талызиной. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая ее близких и коллег. Венки в память о Талызиной прислали президент России Владимир Путин и Минкультуры. Премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы, которые зачитал актер театра и кино Александр Яцко.

Кто пришел проститься с Валентиной Талызиной. Фоторепортаж
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Прощание прошло в Государственном академическом театре имени Моссовета. На его сцене Талызина сыграла более 40 ролей.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В кино дебютировала в 1963-м, сыграв роль следователя-практиканта Инны в картине Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Исполнила более 40 центральных и главных ролей на сцене Театра Моссовета, еще более 100 — в кино и телефильмах.

Наиболее известными ролями Талызиной стали Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Людмила Ивановна в «Афоне», Сваха в «Женитьбе», Роза Сергеевна в сериале «Линии судьбы». Среди других знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. Также Талызина озвучила главную героиню Надю в «Иронии судьбы, или С легким паром!», роль которой исполнила польская актриса Барбара Брыльска.

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Евгений Вахляев
Валентина Талызина похороны кладбище
Валентина Талызина фото
Валентина Талызина
актриса
22 января 1935 года
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