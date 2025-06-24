Похороны актрисы Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище, Москва, 24 июня 2025 года (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Актриса похоронена на 25-м участке кладбища рядом с могилами ее родственников. Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет.

Ранее в Государственном академическом театре имени Моссовета прошла гражданская панихида по Талызиной. Проститься с актрисой пришли десятки людей, включая ее близких и коллег. Венки в память о Талызиной прислали президент России Владимир Путин и Минкультуры. Премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы, которые зачитал актер театра и кино Александр Яцко.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В кино дебютировала в 1963-м, сыграв роль следователя-практиканта Инны в картине Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Исполнила более 40 центральных и главных ролей на сцене Театра Моссовета, еще более 100 — в кино и телефильмах.

Наиболее известными ролями Талызиной стали Валя в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Людмила Ивановна в «Афоне», Сваха в «Женитьбе», Роза Сергеевна в сериале «Линии судьбы». Среди других знаменитых работ — озвучка мамы Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. Также Талызина озвучила главную героиню Надю в «Иронии судьбы, или С легким паром!», роль которой исполнила польская актриса Барбара Брыльска.