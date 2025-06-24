Кто пришел проститься с Валентиной Талызиной. Фоторепортаж

Народный артист России Анатолий Васильев играл с Талызиной на сцене театра Моссовата. «Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело», — сказал он Life.ru.