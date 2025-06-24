Кто пришел проститься с Валентиной Талызиной. Фоторепортаж
В Москве простились с Валентиной Талызиной. Народная артистка РСФСР умерла 21 июня на 91-м году жизни. На ее счету множество ролей в театре и кино. Она появилась картине Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и была голосом мамы Дяди Федора в сериале о Простоквашино. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Прощание прошло в Государственном академическом театре имени Моссовета. На его сцене Талызина сыграла более 40 ролей.
Причиной смерти актрисы стал рак, сообщили ТАСС и телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
На прощание пришли актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский.
Актер Александр Яцко со сцены зачитал прощальные телеграммы от премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Актриса и театральный режиссер Ольга Анохина отметила, что Талызина была блистательна как в комедийных, так и драматических ролях.
Соболезнования принесла заслуженная артистка России Лариса Кузнецова
Народный артист России Анатолий Васильев играл с Талызиной на сцене театра Моссовата. «Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело», — сказал он Life.ru.
Актриса Любовь Руденко.
Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина.
По словам друга актрисы Владека Дармана, Талызину похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.
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