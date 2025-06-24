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Кто пришел проститься с Валентиной Талызиной. Фоторепортаж

В театре им. Моссовета в Москве прошло прощание с Валентиной Талызиной

В Москве простились с Валентиной Талызиной. Народная артистка РСФСР умерла 21 июня на 91-м году жизни. На ее счету множество ролей в театре и кино. Она появилась картине Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и была голосом мамы Дяди Федора в сериале о Простоквашино. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
Прощание прошло в Государственном академическом театре имени Моссовета. На его сцене Талызина сыграла более 40 ролей.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание прошло в Государственном академическом театре имени Моссовета. На его сцене Талызина сыграла более 40 ролей.

Причиной смерти актрисы стал рак, сообщили ТАСС и телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.&nbsp;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Причиной смерти актрисы стал рак, сообщили ТАСС и телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. 

На прощание&nbsp;пришли актриса Юлия Высоцкая и&nbsp;режиссер Андрей Кончаловский.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На прощание пришли актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский.

Актер Александр Яцко со сцены зачитал прощальные телеграммы от премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер Александр Яцко со сцены зачитал прощальные телеграммы от премьер-министра Михаила Мишустина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Актриса и театральный режиссер Ольга Анохина отметила, что Талызина была блистательна как в комедийных, так и драматических ролях.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса и театральный режиссер Ольга Анохина отметила, что Талызина была блистательна как в комедийных, так и драматических ролях.

Соболезнования принесла заслуженная артистка России Лариса Кузнецова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Соболезнования принесла заслуженная артистка России Лариса Кузнецова

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Народный артист России Анатолий Васильев играл с Талызиной на сцене театра Моссовата. &laquo;Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он Life.ru.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Народный артист России Анатолий Васильев играл с Талызиной на сцене театра Моссовата. «Для меня она всегда останется живой. У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело», — сказал он Life.ru.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Актриса Любовь Руденко.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актриса Любовь Руденко.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актеры Александр Яцко и Маргарита Юдина.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
По словам&nbsp;друга актрисы Владека Дармана, Талызину похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По словам друга актрисы Владека Дармана, Талызину похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
мультимедиа Валентина Талызина театр им.Моссовета прощание гражданская панихида
Валентина Талызина фото
Валентина Талызина
актриса
22 января 1935 года
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