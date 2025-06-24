Песков назвал твердым ответ Медведева Трампу о ядерном оружии для Ирана
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, которая важна для Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на слова Медведева
«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения. Конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — сказал Песков.
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