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Война Израиля и Ирана ,  
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Медведев ответил на пост Трампа о ядерном оружии

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Медведев ответил на опасения Трампа из-за его слов о готовности «ряда стран» поставлять Ирану ядерное оружие. По его словам, Россия не намерена это делать
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Россия не собирается поставлять Ирану ядерное оружие и является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, написал в соцсети Х зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Так он ответил на пост американского президента Дональда Трампа, который после другого поста Медведева написал, что к ядерному оружию не следует относиться легкомысленно. Трамп обратил внимание на слова Медведева, что после атаки США на ядерные объекты Ирана «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

Трамп ответил на пост Медведева об Иране и ядерном оружии
Политика
Дональд Трамп

«Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — написал Медведев.

Он отметил, что был президентом и знает, какие последствия может повлечь применение ядерного оружия. Медведев также напомнил, что подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году с президентом США Бараком Обамой. Он добавил, что странам «определенно не стоит спорить» о том, у кого больше ядерного оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является ключевым международным соглашением, регулирующим контроль над ядерными вооружениями. Он стал результатом гонки вооружений СССР и США. Оказавшись на грани ядерной войны, страны решили не допустить дальнейшего распространения этого оружия.

В ночь на 22 июня американские Военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон, таким образом, присоединился к военной операции Израиля против Ирана. Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран обещал, что «заставит пожалеть» США об этих ударах.

Медведев осудил удар США по Ирану и заявил, что он не достиг своих целей. Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи осудил удары США по ядерным объектам республики и назвал атаки «неспровоцированной агрессией». МИД России в своем заявлении назвал удары США «безответственными» и отметил, что в результате атаки «начался виток опасной эскалации.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Израиль Иран США ядерное оружие Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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