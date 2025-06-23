Трамп ответил на пост Медведева об Иране и ядерном оружии
К ядерному оружию не следует относиться легкомысленно, заявил президент США Дональд Трамп.
«Послышалось ли мне, как бывший президент России Медведев небрежно бросил слово на букву N (Nuclear!) и сказал, что он и другие страны поставят ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО. К слову на букву N не следует относиться так легкомысленно. Думаю, именно поэтому Путин — «БОСС», — написал Трамп.
Накануне, 22 июня, вскоре после ударов США по иранским ядерным объектам, зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что после случившегося «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».
Кроме того, уверен Медведев, «США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а иранский народ консолидировался вокруг лидеров страны. По его мнению, обогащение урана и производство ядерного оружия будут продолжены.
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