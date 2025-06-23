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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп ответил на пост Медведева об Иране и ядерном оружии

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Война Израиля и Ирана
Медведев написал, что некоторые страны после американских ударов по Ирану готовы дать ядерное вооружение Тегерану. Трамп написал, что не надо легкомысленно обращаться со словами о ядерном оружии
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

К ядерному оружию не следует относиться легкомысленно, заявил президент США Дональд Трамп.

«Послышалось ли мне, как бывший президент России Медведев небрежно бросил слово на букву N (Nuclear!) и сказал, что он и другие страны поставят ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно так сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО. К слову на букву N не следует относиться так легкомысленно. Думаю, именно поэтому Путин — «БОСС», — написал Трамп.

Накануне, 22 июня, вскоре после ударов США по иранским ядерным объектам, зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что после случившегося «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

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Фото:Raneen Sawafta / Reuters

Кроме того, уверен Медведев, «США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а иранский народ консолидировался вокруг лидеров страны. По его мнению, обогащение урана и производство ядерного оружия будут продолжены.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Дональд Трамп США Иран ядерное оружие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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