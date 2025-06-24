Вэнс исключил создание Ираном ядерного оружия после ударов США

Иран после ударов США не сможет создать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам Вэнса, Иран «был очень близок» к созданию ядерного оружия неделю назад.

«Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его разрушили», — отметил он.

Вэнс пояснил, что США уничтожили возможность Тегерана обогащать уран. «Если у них есть уран, обогащенный до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%, то у них нет возможности превратить его в ядерное оружие», — добавил он.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

В ответ Иран вечером 23 июня атаковал военную базу США в Катаре. Иран заранее предупредил об атаке, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было, заявил Трамп.