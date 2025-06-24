 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Вэнс исключил создание Ираном ядерного оружия после ударов США

Вице-президент Вэнс: Иран не сможет создать ядерное оружие после ударов США
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Иран после ударов США не сможет создать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По словам Вэнса, Иран «был очень близок» к созданию ядерного оружия неделю назад.

«Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его разрушили», — отметил он.

Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем
Политика

Вэнс пояснил, что США уничтожили возможность Тегерана обогащать уран. «Если у них есть уран, обогащенный до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%, то у них нет возможности превратить его в ядерное оружие», — добавил он.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

В ответ Иран вечером 23 июня атаковал военную базу США в Катаре. Иран заранее предупредил об атаке, благодаря чему никто не погиб и не получил ранения, практически никакого ущерба нанесено не было, заявил Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Джеймс Дэвид Вэнс США Иран ядерное оружие
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Катар разошелся с США в оценке масштабов иранского удара
Политика
Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США
Политика
В ЦАХАЛ сообщили о серии ударов по подземным хранилищам ракет в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет Ираном на фоне заявления Трампа о перемирии Политика, 05:27
N12 узнал об указании Нетаньяху кабмину не комментировать происходящее Политика, 04:59
Иран поставил Израилю условие для прекращения огня Политика, 04:24
Два человека пострадали в Красногорске при атаке беспилотника Политика, 04:11
Вэнс исключил создание Ираном ядерного оружия после ударов США Политика, 04:01
FT узнала об эвакуации персонала крупных нефтяных компаний из Ирака Политика, 03:57
Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске Политика, 03:29
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным» Политика, 03:15
Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот» Общество, 02:38
В Тегеране прогремели взрывы Политика, 02:29
Катар разошелся с США в оценке масштабов иранского удара Политика, 02:28
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву Политика, 02:18
Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем⁠ Политика, 01:28
Катар открыл воздушное пространство после удара Ирана по базе США Политика, 01:16