Арагчи поблагодарил военных за удары по Израилю «до последней минуты»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил вооруженные силы страны за операцию против Израиля. Об этом он написал в соцсети X.
«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши храбрые вооруженные силы, которые по-прежнему готовы защищать нашу дорогую страну до последней капли крови», — написал глава МИД Ирана.
Арагчи также отметил, что операция продолжалась «до самой последней минуты», до 4:00 утра (3:30 мск).
В ночь на 24 июня по московскому времени президент США Дональд Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем. По его словам, первым огонь должен прекратить Тегеран, через 12 часов это сделает Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны». Несколько часов спустя иранский канал Press TV сообщил, что началcя режим прекращения огня. Незадолго до этого Иран в шестой раз с начала суток запустил ракеты по Израилю — одна из них попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве, в результате чего погибли четыре человека.
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