Арагчи поблагодарил военных за удары по Израилю до последней минуты

Аббас Арагчи (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил вооруженные силы страны за операцию против Израиля. Об этом он написал в соцсети X.



«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши храбрые вооруженные силы, которые по-прежнему готовы защищать нашу дорогую страну до последней капли крови», — написал глава МИД Ирана.

Арагчи также отметил, что операция продолжалась «до самой последней минуты», до 4:00 утра (3:30 мск).

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