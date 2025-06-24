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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран в шестой раз с начала суток запустил ракеты по Израилю

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Во время одного из обстрелов ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве, погибли четыре человека. Около 7 утра по мск иранское телевидение объявило о начале прекращения огня, которое анонсировал Трамп
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Армия обороны Израиля зафиксировала очередной запуск баллистических ракет из Ирана, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — заявили военные. Сирены прозвучали на севере страны, в том числе в Хайфе, и в центре.

Times of Israel уточняет, что это шестая атака с территории Ирана с начала вторника, 24 июня.

Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США
Политика
Фото:U.S. Air Force / Reuters

Во время одного из предыдущих запусков ракета попала в многоэтажный дом в городе Беэр-Шева. Национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что погибли три человека. Двое из них, по данным источников Haaretz, находились в мамаде (укрепленной комнате в квартире), куда пришелся удар.

Позднее «12 канал» сообщил, что число жертв в городе выросло до четырех. Еще семеро получили ранения.

Иран в шестой раз с начала суток запустил ракеты по Израилю
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В 7:16 мск иранский канал Press TV сообщил, что началcя режим прекращения огня. О том, что Иран и Израиль достигли такой договоренности, ранее объявил президент США Дональд Трамп. По словам республиканца, перемирие наступит поэтапно, когда стороны «завершат свои текущие, последние миссии»: сначала огонь прекратит Иран, через несколько часов — Израиль.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи написал в своем X, что Тегеран продолжал военные операции «до самой последней минуты» — 4:00 по местному времени (3:30 по мск).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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