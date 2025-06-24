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Политика ,  
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Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву

Два дрона сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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