Собянин сообщил об отражении атаки дронов на Москву
Два дрона сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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