ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет Ираном на фоне заявления Трампа о перемирии

ЦАХАЛ заявила об атаке вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения иранских ракет. Армия отражает атаку.

The Times of Israel пишет, что сирены звучат по всему северу и в некоторых районах на юге страны после пуска баллистических ракет из Ирана. Ракета попала по семиэтажному зданию в Беэр-Шеве на юге Израиля, несколько человек пострадаkb, передает N12. Позднее израильская армия сообщила о еще одном пуске.

ЦАХАЛ заявила об атаке вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, оно начнется «примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Тегеран, через 12 часов это сделает израильская сторона, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», утверждает он.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не будет наносить удары, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» не позднее 04:00 по тегеранскому времени (3:30 мск).

Позднее Арагчи дал понять, что Иран прекратил атаки. «Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра», — утверждал он.