Рубио после удара США по Ирану: мир стал безопаснее, чем 24 часа назад

Рубио счел, что мир стал безопаснее и стабильнее после удара США по Ирану

США не ищут войны с Ираном, заявил госсекретарь, но предупредил, что в случае ответа Тегерана «это будет худшая ошибка, которую он когда-либо совершал»

Марко Рубио (Фото: John McDonnell / Getty Images)

США не ищут войны с Ираном, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News, его слова приводит The Guardian.

Он выразил уверенность, что «мир стал безопаснее и стабильнее, чем 24 часа назад». И предупредил, что в случае ответа Тегерана на удар США «это будет худшая ошибка, которую он когда-либо совершал».

Рубио считает, что «Иран не будет играть с [Дональдом] Трампом».

Он добавил, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал, что президент Дональд Трамп принял окончательное решение об ударе «за несколько минут до того, как были сброшены бомбы». Трамп мог бы «отменить эту атаку до самой последней минуты», но решил продолжить, отметил Вэнс. По его мнению, дальнейшие шаги Ирана станут ясны в течение 24 часов.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это привело к полному уничтожению «ядерных амбиций» Тегерана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Операция получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Министр предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон перешел «очень большую красную линию», ударив по иранским ядерным объектам, Тегеран должен ответить на это. На вопрос, рассматривает ли Иран возможность закрытия Ормузского пролива, Аракчи ответил, что у страны «есть множество вариантов».