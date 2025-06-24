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Экс-советника директора «Артека» арестовали по делу бывшего замминистра

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Экс-советника директора по стратегическому развитию «Артека» Виктора Васильева арестовали по делу бывшего замглавы Минпросвещения Дениса Грибова, обвиняемого в мошенничестве, следует из оглашенных в суде материалов дела, сообщает ТАСС.

«Ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Васильева Виктора Николаевича удовлетворить», — огласила решение судья.

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Грибова, находившегося в розыске и скрывавшегося от следствия за пределами России, задержали в конце 2024 года в столичном аэропорту и арестовали. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

По информации следствия, Грибов совместно с бывшим проректором подведомственного Минпросвещения института, руководителем и сотрудником кадровой фирмы разработал схему хищения бюджетных средств, выделенных на стажировку педагогов, которая на самом деле не проводилась. Источник РБК говорил, что дело связано с деятельностью Грибова в Институте развития профессионального образования (ИРПО).

Для доказательства выполнения работ сообщники сделали фиктивную отчетную документацию, считает следствие. Им вменяют хищение более 54 млн руб. Сейчас арестованы три человека.

Грибов занимал должность замминистра просвещения с 2020 до 2024 года.

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Полина Минаева
уголовное дело мошенничество Артек Минпросвещения
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