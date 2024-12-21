Стало известно имя задержанного экс-замминистра просвещения
Задержанным экс-замминистра просвещения в одном из аэропортов Москвы по делу о хищении оказался Денис Грибов, сообщил источник РБК, близкий к МВД. Тверской районный суд 21 декабря арестовал Грибова, следует из карточки дела.
Денис Грибов занимал должность замглавы Минпросвещения с 2020 года. В августе этого года он был уволен с поста.
Экс-чиновнику и его сообщникам вменяют хищение более 54 млн руб. Дело связано с заключением госконтракта на проведение стажировок для педагогов, сообщили в МВД. Грибова задержали в одном из столичных аэропортов, когда он прилетел из-за границы. Бывший замминистра был в розыске.
Задержание и арест Грибова не связаны с его работой в Минпросвещения, рассказал РБК источник, близкий к правительству. Собеседник РБК связал дело с его деятельностью в Институте развития профессионального образования (ИРПО).
В пресс-службе ИРПО, в свою очередь, заявили, что активно сотрудничают с правоохранительными органами, все необходимые материалы переданы. «Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности», — сказали там.
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