Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске

В доме загорелась квартира на 17 этаже. Пострадали два человека — мужчина и беременная женщина. Из дома эвакуировали 100 человек, в том числе 30 детей, сказал губернатор. Собянин сообщал об отражении атаки двух дронов на Москву

Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске, загорелась квартира, сообщил губернатор области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

По его словам, пострадали два человека. Это 34-летний мужчина, у него осколочные раны руки и ноги. «Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает», — уточнил губернатор. Кроме того, в больницу попала беременная женщина.

Из дома эвакуировали 100 человек, в том числе 30 детей.

Еще два дрона были ранее сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал, написал Воробьев.

Пожар произошел в доме по адресу: ул. Народного ополчения, д. 1, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по области. Сообщение о пожаре поступило в 02:00.

По данным МЧС, в двухкомнатной квартире на 17 этаже загорелась комната, огонь охватил 20 кв. м. В ведомстве сообщили о «частичном разрушении вентилируемого фасада и остекления балконов на 16-17 этажах (угол дома)».

В 02:23 открытое горение было ликвидировано, еще через 25 минут пожар полностью потушили.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 02:00 написал в телеграм-канале, что был сбит беспилотник, летевший на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Через десять минут он уточнил, что уничтожен еще один дрон.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 02:14. В 03:21 он уточнил, что Внуково и Шереметьево возобновили рейсы. На запасные аэродромы за это время были перенаправлены восемь самолетов, написал Кореняко.