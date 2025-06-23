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Война Израиля и Ирана ,  
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Макрон призвал «завершить спираль хаоса» после удара Ирана по базе США

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jonas Been Henriksen / Reuters)

Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны «завершить спираль хаоса» и вернуться к переговорам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

«Я выражаю солидарность Франции с Катаром, подвергшимся нападению Ирана на своей территории. Поддерживаю тесный контакт с властями страны и нашими партнерами в регионе. Призываю все стороны к максимальной сдержанности, деэскалации и возвращению за стол переговоров. Спираль хаоса должна быть завершена», — написал Макрон.

Как пишет The Guardian, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в комментарии французскому телевидению заявил, что атака Ирана является «опасной эскалацией», и также призвал все стороны проявить сдержанность.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

Это крупнейшая авиабаза США на Ближнем Востоке, там расположен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и размещены около 10 тыс. военнослужащих. В Пентагоне заявили, что погибших в результате атаки нет. Источники The New York Times и Reuters сообщили, что Иран предупредил Катар об ударе, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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Политика
Дональд Трамп (слева)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что удар был нанесен в ответ после «вопиющей военной агрессии» США против «мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и вопиющего нарушения международного права». В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, цель ударов заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире». Официальные лица Ирана пообещали ответить на удары США.

Париж вместе с европейскими партнерами выступает за дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном, который начался с нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам 13 июня, заявил ранее министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. В Елисейском дворце после ударов США сообщили, что Макрон «намерен продолжить контакты с европейскими партнерами и лидерами в регионе».

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Евгений Вахляев
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политик, президент Франции
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