Страны Персидского залива закрыли небо из-за ударов Ирана

Иран нанес удар по американской базе в Катаре в ответ на удары США по ядерным объектам. Пять стран региона приостановили полеты в своем воздушном пространстве

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Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар закрыли воздушное пространство в связи в ракетным ударом Ирана по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.

Росавиация также обновила указания (NOTAM) для российских авиакомпаний: им предписано не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них и не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Предписания будут действовать до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей авиабазе США на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Погибших нет.

Власти Ирана назвали операцию «Хорошая весть о победе».

По сведениям NBC, Иран применил баллистические ракеты малой и средней дальности.

Системы ПВО Катара перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара в Х. Ведомство назвало произошедшее «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».