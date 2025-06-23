Страны Персидского залива закрыли небо из-за ударов Ирана
Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар закрыли воздушное пространство в связи в ракетным ударом Ирана по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.
Росавиация также обновила указания (NOTAM) для российских авиакомпаний: им предписано не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них и не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Предписания будут действовать до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня.
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей авиабазе США на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Погибших нет.
Власти Ирана назвали операцию «Хорошая весть о победе».
По сведениям NBC, Иран применил баллистические ракеты малой и средней дальности.
Системы ПВО Катара перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара в Х. Ведомство назвало произошедшее «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».
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