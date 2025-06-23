В Пентагоне заявили, что удар Ирана по базе в Катаре не привел к жертвам

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В результате атаки Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре жертв нет, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

«На данный момент нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за развитием ситуации», — сказали в Пентагоне.

Ранее NYT со ссылкой на иранские источники сообщила, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери. Собеседники издания пояснили, что Тегерану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и сохранить возможность для деэскалации.

Иран действовал схожим образом в январе 2020 года, когда предупредил Багдад о намерении атаковать американскую базу в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, рассказали источники The New York Times.

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Вечером 23 июня Иран нанес удар по американской базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Это крупнейшая авиабаза на Ближнем Востоке, там расположен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.

Катарские власти заявили, что перехватили все иранские ракеты, назвав инцидент «вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, а также норм международного права и Устава ООН». МИД Катара предупредил о готовности дать соразмерный ответ на действия Ирана.

Со своей стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил удар как ответ на «вопиющую военную агрессию США», направленную против «мирных ядерных объектов Ирана», подчеркнув, что эти действия Вашингтона также нарушают международное право. Совет нацбезопасности Ирана заявил, что операция не была направлена против Катара, назвав его «дружественным и братским государством».