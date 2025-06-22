Макрон решил созвать Совет по обороне и нацбезопасности после ударов США

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует созвать в воскресенье, 22 июня, заседание Совета по обороне и национальной безопасности после авиаударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон «намерен продолжить контакты с европейскими партнерами и лидерами в регионе в ближайшие часы», сказали также там. Ранее в воскресенье он переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Париж вместе с европейскими партнерами выступает за дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном, который начался с нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам 13 июня, заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. По его словам, Франция обеспокоена ударами США по трем объектам ядерной программы Ирана. Барро отметил, что французская сторона не принимала участия в планировании атаки, и призывает «все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать любой эскалации, которая может привести к расширению конфликта».

Иран, Израиль и США должны возобновить переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, заявила ранее и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению «ядерных амбиций» Тегерана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Операция получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Хегсет предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пригрозил Соединенным Штатам ответом, который заставит их пожалеть об ударах.

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