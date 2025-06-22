 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Макрон решил созвать Совет по обороне и нацбезопасности после ударов США

Макрон решил созвать Совет по обороне после ударов США по Ирану
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует созвать в воскресенье, 22 июня, заседание Совета по обороне и национальной безопасности после авиаударов США по ядерным объектам Ирана, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон «намерен продолжить контакты с европейскими партнерами и лидерами в регионе в ближайшие часы», сказали также там. Ранее в воскресенье он переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Париж вместе с европейскими партнерами выступает за дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном, который начался с нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам 13 июня, заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. По его словам, Франция обеспокоена ударами США по трем объектам ядерной программы Ирана. Барро отметил, что французская сторона не принимала участия в планировании атаки, и призывает «все стороны проявлять сдержанность, чтобы избежать любой эскалации, которая может привести к расширению конфликта».

МИД Турции заявил об обеспокоенности последствиями ударов США по Ирану
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Иран, Израиль и США должны возобновить переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, заявила ранее и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем объектам иранской ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане, что привело к полному уничтожению «ядерных амбиций» Тегерана, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Операция получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Хегсет предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) пригрозил Соединенным Штатам ответом, который заставит их пожалеть об ударах.

Макрон решил созвать Совет по обороне и нацбезопасности после ударов США
Video

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эмманюэль Макрон США Иран авиаудар ядерные объекты
Материалы по теме
The Atlantic узнал, как Трамп создал «дымовую завесу» для ударов по Ирану
Политика
Самолеты «тихо» летели на Иран: США раскрыли детали ударов. Что известно
Политика
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив за несколько часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Большегруз сел на мель в Суэцком канале. Видео Общество, 18:20
Взрывы около иранского ядерного центра в Исфахане. Видео Политика, 18:14
Израиль отказался считать уничтоженной ядерную программу Ирана Политика, 17:55
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Даниил Медведев проиграл Бублику первый финал за 15 месяцев Спорт, 17:34
Вице-президент США назвал «самоубийственное» решение для Ирана Политика, 17:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Рубио счел, что мир стал безопаснее и стабильнее после удара США по Ирану Политика, 17:24
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Макрон решил созвать Совет по обороне и нацбезопасности после ударов США Политика, 17:16
МИД Турции заявил об обеспокоенности последствиями ударов США по Ирану Политика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
The Atlantic узнал, как Трамп создал «дымовую завесу» для ударов по Ирану Политика, 16:54
Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории для гуманитариев Общество, 16:47