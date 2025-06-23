CNN узнал о нежелании Трампа отвечать на удары Ирана

CNN: Трамп пока что не намерен отвечать на удар Ирана по базе в Катаре

Президент не комментировал ответный удар Ирана, но написал в Truth Social после атаки, что «объекты, по которым мы ударили в Иране, были полностью уничтожены, и все это знают», раскритиковав «фейковые новости»

Дональд Трамп (слева) (Фото: Daniel Torok / The White House / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пока что не намерен отвечать на удар Ирана по американской базе в Катаре, но может сделать это в случае необходимости, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации.

«Мы знали, что они ответят. Они похоже ответили после [убийства иранского генерала] Сулеймани», — сказал собеседник телеканала.

Трамп планирует позднее обсудить ситуацию с советниками по нацбезопасности, и его позиция может поменяться, передает телеканал. Источники CNBC, Reuters и CNN ранее сказали, что Трамп находится в Ситуационной комнате с министром обороны Питом Хегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенантом ВВС Дэном Кейном.

По данным CNN, администрация Трампа ожидала ответа со стороны Тегерана после ударов США по иранским ядерным объектам, однако президент не хочет усиления военного присутствия США в регионе. О том, что Белый дом и Пентагон знали о возможном ударе Ирана по базе Аль-Удейд, писала и The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Американский лидер не комментировал ответный удар Ирана, но написал в Truth Social после атаки, что «объекты, по которым мы ударили в Иране, были полностью уничтожены, и все это знают», раскритиковав «фейковые новости».

Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре — это крупнейшая база США на Ближнем Востоке. Атака была произведена в ответ на удары США по объектам ядерной инфраструктуры страны. Силы ПВО Катара перехватили иранские ракеты, заявили в Дохе, добавив, что оставляют за собой «право на прямой ответ». Ни одна ракета не попала по базе, рассказал Reuters американский чиновник. Иран заранее предупредил Катар об атаке, чтобы свести к минимуму потери, писали NYT и Reuters.

База Аль-Удейд в Катаре является крупнейшей базой США на Ближнем Востоке, там находится оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). На базе размещены около 10 тыс. военнослужащих.