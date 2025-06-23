Трамп на фоне ударов Ирана собрал совещание с высшим руководством США

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Ирана по американской базе в Катаре собрал совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.

Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом и председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном находятся в Ситуационной комнате, где следят за развитием ситуации в Катаре.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов раздаются в катарской столице — Дохе.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Источники Reuters также сообщают, что на американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». После ударов в КСИР заявили, что США ожидает ответ, который «заставит их пожалеть» об ударах по иранским ядерным объектам.