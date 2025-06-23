 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп на фоне ударов Ирана собрал совещание с высшим руководством США

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Ирана по американской базе в Катаре собрал совещание с высшим руководством США, пишет Fox News.

Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Трамп вместе с министром обороны Питом Хегсетом и председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном находятся в Ситуационной комнате, где следят за развитием ситуации в Катаре.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке. Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что звуки взрывов раздаются в катарской столице — Дохе.

На территории Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео
Политика

Источники Reuters также сообщают, что на американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». После ударов в КСИР заявили, что США ожидает ответ, который «заставит их пожалеть» об ударах по иранским ядерным объектам.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Иран Катар Израиль США КСИР
Материалы по теме
Трамп ответил на пост Медведева об Иране и ядерном оружии
Политика
Катар закрыл воздушное пространство из-за войны США и Израиля с Ираном
Политика
Рябков обвинил США в стремлении к гегемонии после ударов по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 18:45
В Туле застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката Общество, 21:46
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Почему обещавший закончить войны Трамп начал новую Политика, 21:27
В Пентагоне заявили, что удар Ирана по базе в Катаре не привел к жертвам Политика, 21:20
Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке. Главное Политика, 21:10
Смирнов рассказал, как они с Тарпищевым поговорили с новой главой МОК Спорт, 20:59
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Иран предупредил Катар о предстоящем ударе по базе США Политика, 20:36
Росавиация обновила указания для авиакомпаний из-за ударов Ирана Политика, 20:31
Трамп на фоне ударов Ирана собрал совещание с высшим руководством США Политика, 20:29
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Умер самый известный фанат биатлона Спорт, 20:22
Не только биткоин. Зачем компаниям резервы BNB, HYPE и других альткоинов Крипто, 20:21
Иран объявил о военной операции «Хорошая весть о победе» против баз США⁠ Политика, 20:19