ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео
В Сети появились кадры отражения атаки Ирана по базе США в Катаре
Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Видео отражения иранской атаки появилось в соцсетях.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три ракеты попали в авиабазу.
СберПро Интересное
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
СберПро Недвижимость
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
СберПро Интересное
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
СберПро Туризм
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
СберПро Интересное
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
СберПро Интересное
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года