В Сети появились кадры отражения атаки Ирана по базе США в Катаре

ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео

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Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной к юго-западу от Дохи, столицы Катара. Видео отражения иранской атаки появилось в соцсетях.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три ракеты попали в авиабазу.