Медведев заявил о пропаже на Украине трети полученного от Запада оружия

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Руководство Украины не может подтвердить получение армией около 30% вооружений и техники, которые были поставлены из США, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков», — написал он.

По его словам, первые данные аудита американской финансовой помощи Украине показали, что минимум $12 млрд исчезли. Медведев не назвал источник своей информации, но уточнил, что эти деньги «прикарманили».

Зампред Совбеза отметил, что действующая администрация США, «у которой новая опасная война на Ближнем Востоке и новые большие расходы на нее, не собирается закрывать глаза на воровство» финансовой и военной помощи на Украине.

«И это только начало. Если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного», — заключил Медведев.