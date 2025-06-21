Медведев назвал условие применения ядерного оружия на Украине

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если Украина действительно создаст и применит «грязную бомбу», то Россия будет готова ответить настоящим ядерным оружием, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Грязная бомба — оружие массового поражения, представляющее собой обычную (неядерную) бомбу, снаряженную радиоактивными веществами. Взрыв такой бомбы намного менее разрушителен, чем ядерный взрыв, однако ведет к радиоактивному заражению местности.

«Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал Президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО (тактическое ядерное оружие. — РБК). Его у нас хватает», написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, чтобы представить последствия такого ответа, достаточно «прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля».

Кроме того, в своем посте Медведев дал оценку конфликту Израиля и Ирана: по его мнению, «вся эта заваруха нашим делам очевидно не вредит». «Большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда Трампа, которая совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь сильно напряжена. Тут ведь другое дело — родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем», — заявил он.

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