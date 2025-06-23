Песков заявил, что Путин не получал послания от главы МИД Ирана

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Россия пока не получала никакого послания от руководства Ирана, передать которое, по сообщениям Reuters, должен прибывший в Москву глава МИДа Аббас Арагчи. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал до встречи Арагчи с президентом Владимиром Путиным, которая произошла утром 23 июня в Москве.

«Встреча еще не состоялась и послание еще никто не передавал», — ответил Песков на вопрос, что за послание, привез Арагчи.

Арагчи приехал в столицу России вечером накануне, 22 июня. Reuters со ссылкой на источники писал, что Арагчи передаст Путину письмо от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Один из собеседников агентства сказал, что Тегеран «пока не впечатлен» поддержкой России в условиях вооруженного конфликта Ирана с Израилем, а также с учетом американской атаки. Иран хотел бы, чтобы Путин «сделал больше», сказал источник. О какой именно помощи идет речь, неизвестно.

После того как Израиль ночью 13 июня атаковал Иран, обвинив последнего в ядерной угрозе, российский МИД осудил атаку. Дипломаты призвали решить конфликт мирно и не разжигать полномасштабную войну в регионе. Ночью 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

Россия осудила удары США по Ирану.