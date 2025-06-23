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Общество ,  
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Пострадавшего при нападении львов главу парка «Тайган» прооперировали

Пострадавшего при нападении львов директора парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова прооперировали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«До утра пациент останется в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» для стабилизации состояния», — говорится в сообщении.

Позднее Зубкова переведут в республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко».

В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится глава парка.

Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко сообщил «РИА Новости» и «Известиям», что животное разорвало Зубкову трахею, у мужчины сильно повреждены мышцы шеи. По словам Дорошенко, операция продолжалась три часа.

Львы набросились на директора сафари-парка в Крыму
Общество
Олег Зубков

Львы напали на Зубкова 22 июня, животные набросились на него во время кормления. Он получил множественные ранения, но смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки. Врачи заявили о тяжелом состоянии директора парка. Управление СК по региону начало проверку инцидента.

Осенью 2024 года львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову. Она зашла в вольер с тремя львами для уборки, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее.

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Теги
Дарья Беспалько
Крым львы дикие животные
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