Пострадавшего при нападении львов главу парка «Тайган» прооперировали

Пострадавшего при нападении львов директора парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова прооперировали, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«До утра пациент останется в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» для стабилизации состояния», — говорится в сообщении.

Позднее Зубкова переведут в республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко».

В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится глава парка.

Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко сообщил «РИА Новости» и «Известиям», что животное разорвало Зубкову трахею, у мужчины сильно повреждены мышцы шеи. По словам Дорошенко, операция продолжалась три часа.

Львы напали на Зубкова 22 июня, животные набросились на него во время кормления. Он получил множественные ранения, но смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки. Врачи заявили о тяжелом состоянии директора парка. Управление СК по региону начало проверку инцидента.

Осенью 2024 года львы загрызли управляющую парком Леокадию Перевалову. Она зашла в вольер с тремя львами для уборки, но не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате хищники напали на нее.