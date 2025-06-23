Стал известен средний размер пенсии в России

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Средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 руб. в месяц, следует из данных Социального фонда России, опубликованных на сайте ведомства.

Новый показатель на 273 руб. превысил среднюю цифру пособия на начало года, когда пенсия составила 23 175 руб. Согласно информации Соцфонда, на 1 апреля число пенсионеров достигло 40 961 000 человек. Из них продолжают работать почти 8 млн, а около 33 млн — неработающие.

В начале апреля 2025 года в России проиндексировали социальные пенсии на 14,75%, а страховые с начала года — на 9,5%. Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2026 года страховые пенсии будут пересматривать дважды в год: 1 февраля — с учетом инфляции за прошлый год и 1 апреля — в зависимости от доходов Социального фонда.

По данным на 1 января 2025 года, в системе Социального фонда числилось 41,17 млн пенсионеров — на 94 тыс. (или 0,2%) больше, чем годом ранее. В эту статистику не включили пенсионеров из новых российских регионов, а также получателей пенсий через Министерство обороны, МВД, Следственный комитет и другие силовые и правоохранительные ведомства.