Швецов поддержал идею перевода пенсионных накоплений в ПДС по умолчанию

Пенсионные накопления граждан можно автоматически перечислить в программу долгосрочных сбережений, считает глава набсовета Мосбиржи. По его мнению, автоматически можно и пополнять ПДС с зарплат — но должно быть право на отказ

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Пенсионные накопления граждан можно было бы автоматически перечислять из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в программу долгосрочных сбережений (ПДС), если они не оформили официальный отказ от такого перевода, сказал глава набсовета Московской биржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов, отвечая на вопрос РБК в кулуарах фестиваля «Т-Двор» в Санкт-Петербурге.

«У людей есть счета в пенсионной системе, которые сейчас можно перевести в ПДС. Анатолий Геннадьевич (Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. — РБК) сказал: «Мы думаем об инициативе, чтобы этот перевод осуществлялся не по воле гражданина, а автоматически». Я говорю, что идея хорошая при условии, что если гражданин не хочет, то он может написать на «Госуслугах» или еще где-то заявление, что он не хочет», — пояснил Швецов.

Выступая на сессии фестиваля «Т-Двор», глава набсовета биржи предположил, что 94% людей воспользуются переводом средств в ПДС по умолчанию и только 6% откажутся. «Так человек устроен, так устроена его психология. Когда он не до конца понимает продукт, ему легче, чтобы за него кто-то принял решение, чем принимать осознанное решение самому», — пояснил он.

Кроме автоматического перевода накоплений из НПФ в ПДС Швецов предложил сделать автоматическую систему отчислений на счет в ПДС через работодателя. «Человеку очень сложно каждый раз копеечку отщипывать от своего потребления ежемесячно», — констатировал Швецов. Если человек самостоятельно делает отчисления в ПДС через банковские приложения, то у него есть «очень большой соблазн» такие отчисления прекратить, «убрав галочку».

«А если ты пришел к работодателю, заполнил какие-то ведомости, сходил в бухгалтерию и потом это отщипывается, ты на карточку деньги не получаешь, ты их не видишь. Они не проходят через твой счет. И это психологически проще, многие страны пошли этим путем», — пояснил Швецов.

«Если будет создан технологический, необязательный для человека, механизм, где работодатель изначально в банк высылает две ведомости: одна — зачисление на карточку, а другая — зачисление на твою ПДС или на твой ИИС, это бы сильно повысило востребованность таких автопереводов», — полагает глава набсовета Мосбиржи.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в январе 2024 года, это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Программа позволяет получать от государства софинансирование до 36 тыс. руб. в год и налоговые вычеты, а также разморозить средства своей накопительной пенсии (для этого нужно перевести их в ПДС). За 2024 год было заключено 2,9 млн договоров по ПДС. За прошлый год в программу привлекли 220 млрд руб., оценивал замминистра финансов Иван Чебесков. План по привлечению на 2025 год — 750 млрд руб., отмечал он. Минимальный срок, на который можно открыть ПДС, — 15 лет, или до достижения пенсионного возраста.

По данным ЦБ (.pdf), пенсионные накопления в НПФ на конец 2024 года составили 3,3 трлн руб. (они есть более чем у 36 млн россиян), еще 2,4 трлн руб. пенсионных накоплений (около 37 млн человек) находятся под управлением госкорпорации ВЭБ.РФ.