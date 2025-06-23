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Политика ,  
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Суд Москвы ликвидировал фонд содействия «Мемориалу»

Тверской суд Москвы ликвидировал Фонд содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (был признан иноагентом и ликвидирован), говорится в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Решение суда было принято в окончательной форме 20 июня. С просьбой о ликвидации фонда в суд обратился учредитель и директор организации Михаил Шейнкер, указано в мотивированном решении на сайте суда.

«Установить срок ликвидации в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в документах.

В иске отмечено, что фонд не имеет имущества «для осуществления его целей». Организация фактически не занимается заявленной при создании целью и «не планирует в дальнейшем осуществлять ее».

В документе говорится, что задолженностей по налогам, имущества на балансе и денег на счетах у фонда нет. Организация была создана в 2013 году.

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Правозащитный центр «Мемориал» начал работу в России в конце 1980-х, одним из его организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР.

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года.

В феврале 2024 года бывшего председателя совета «Мемориала» Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов) приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в дискредитации Вооруженных сил. В апреле 2024 года районный суд Перми назначил три года условно бывшему руководителю «Центра исторической памяти» Александру Чернышову за попытку вывезти архив «Мемориала».

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Теги
Дарья Беспалько
«Мемориал» Тверской суд ликвидация
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