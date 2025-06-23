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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео удара по полигону ВСУ в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало видео удара комплексом «Искандер-М» по полигону возле села Давыдов Брод в Херсонской области.

На кадрах видно, как военные определили цель удара. Далее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью, уточнили в ведомстве. После на видео заметен дым из-за возгорания автотранспорта.

«Искандер» — это название семейства оперативно-тактических ракетных комплексов класса «земля — земля». Комплекс был принят на вооружение в 2006 году.

Предназначены для поражения ракетных комплексов, систем ПВО, реактивных систем залпового огня, командных пунктов и крупных группировок войск, аэродромов и других объектов за линией фронта.

Минобороны заявило об ударе по полигону ВСУ в Херсонской области
Политика

По информации Минобороны, в ходе операции было уничтожено более 10 автомобилей, а также расчет противовоздушной обороны, прикрывавший полигон, с дроном-перехватчиком типа «Таран». Потери украинской стороны ведомство оценило в более чем 70 военных.

Вооруженные силы Украины заявили, что при ударе по одному из тренировочных полигонов погибли три военнослужащих, еще 14 получили ранения.

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Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Херсонская область Минобороны
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