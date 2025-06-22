На Украине сообщили о потерях ВСУ при атаке на тренировочный полигон
Три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате ракетного удара по одному из тренировочных полигонов, еще 14 получили ранения, говорится в официальном телеграм-канале Сухопутных сил ВСУ.
По информации пресс-службы командования, удар был нанесен по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, где проводились занятия с военнослужащими. Какой именно полигон был атакован, в сообщении не уточняется. В сводке Минобороны России от 22 июня об ударе по полигону не сообщалось.
«Многочисленных потерь личного состава удалось избежать. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении в телеграм-канале Сухопутных сил ВСУ.
Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия украинское командование создало специальную комиссию. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов, уточняется в сообщении.
Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый 1 июня заявил, что уходит в отставку. Решению предшествовал удар по 239-му полигону ВСУ. Сухопутные войска ВСУ тогда сообщили, что под ракетный удар попало расположение одного из учебных подразделений, погибли, по их данным, 12 человек, и еще 60 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Драпатого, назначив генерала на должность командующего Объединенными силами ВСУ.
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