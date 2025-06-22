Минобороны заявило об ударе по полигону ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли ракетный удар по военному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области, сообщило Минобороны России. Потери украинской стороны ведомство оценило в более чем 70 военных.

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенный пункт Давыдов Брод Херсонской области был обнаружен учебно-тренировочный полигон, используемый военнослужащими ВСУ. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней ракетного удара в момент наибольшего скопления личного состава противника», — говорится в сообщении. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М».

Ранее об атаке на тренировочный полигон одной из механизированных бригад, где проводились занятия с военнослужащими, сообщила пресс-служба Сухопутных сил ВСУ. По информации украинской стороны, погибли трое военных, 14 получили ранения.

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