Экс-посол США в России связал удар по Ирану с риском вторжения на Тайвань

Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Удар США по Ирану может приблизить вторжение Китая на Тайвань, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью телеканалу MSNBC, передает The Hill.

По его словам, США нанесли превентивный удар, однако это решение может повлиять на лидеров других стран.

«Возможно, [председатель КНР] Си Цзиньпин думает так же. Он собирается сказать: «Что ж, если они [США] могут сделать это здесь [в Иране], мы можем сделать это на Тайване», — считает Макфол.

Ранее, 13 июня, Израиль начал операцию против ядерных объектов на территории Ирана. Тегеран объявил о проведении ответной операции. В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США из-за возникновения ядерной угрозы, сказал американский президент Дональд Трамп. Они также нанесли удары по объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань и объявили себя единственной законной властью.

Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини.

Еще осенью 2022 года ЦРУ США сообщило, что Си Цзиньпин поручил вооруженным силам страны быть готовыми к установлению военного контроля над островом к 2027 году.