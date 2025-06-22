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Война Израиля и Ирана ,  
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В МИД ФРГ обвинили Иран в пересечении красной линии в ядерной программе

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Иран сам перешел красную черту в ядерной программе
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иоганн Вадефуль
Иоганн Вадефуль (Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль обвинил Иран в пересечении красных линий, сообщает Tagesspiegel.

Как отметил Вадефуль, ООН установила, что ядерная программа Тегерана выходит далеко за рамки разумного гражданского использования. «Это означает, что Иран сам перешел красную черту», — заявил министр.

По его словам, никто не хочет, чтобы у Ирана были такие военные возможности. Теперь Тегеран должен быть готов к переговорам с США, подчеркнул Вадефуль.

Федеральное правительство Германии не было заранее проинформировано о начале атак США, канцлеру Фридриху Мерцу сообщили, когда удары уже начались, сообщает Tagesshau со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. При этом Иран отказывается ее «обнулять». Пезешкина напомнил, чтоТегеран «никогда не собирался и не собирается производить ядерное оружие».

Однако Израиль счел, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия, в связи с чем в ночь на 13 июня начал операцию против ядерных объектов на территории Ирана. Тегеран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории. Кроме этого, по данным Ирана, ядерные объекты получили незначительные повреждения.

Затем, в ночь на 22 июня, в конфликт вмешались США. Они нанесли удар по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы.

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