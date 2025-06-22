Рубио усомнился, что Иран «собирается на Луну»
Иран не собирается на Луну в рамках своей космической программы, которая на самом деле не является таковой, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CBS News.
«Они заявляют, что у них есть космическая программа. Это не космическая программа, Иран не собирается на Луну. У них есть космическая программа, потому что они хотят разработать ракеты дальнего действия, которые когда-нибудь смогут достичь США», — считает он.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов гарантировать мирный характер ядерной программы республики, но не согласится с ее «обнулением». Он также напомнил, что Тегеран «никогда не собирался и не собирается производить ядерное оружие».
Израиль счел, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия, поэтому 13 июня объявил о проведении операции против Ирана. Тегеран отверг подобные обвинения и в ответ атаковал Израиль, нанеся ракетные удары по его территории. Затем, в ночь на 22 июня, США вмешались в израильско-иранский конфликт и нанесли удар по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал целью ударов устранение ядерной угрозы.
После атаки министр обороны Пит Хегсет заявил, что США уничтожили «ядерные амбиции» Ирана, разрушив иранскую ядерную программу. Однако Израиль отказался считать ядерную программу уничтоженной.
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