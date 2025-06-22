В США раскрыли детали секретной миссии Midnight Hammer против Ирана
Операция США Midnight Hammer («Полуночный молот») была «сложной миссией», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн, сообщает корреспондент РБК.
«Центральное командование США под командованием генерала Эрика Куриллы провело операцию Midnight Hammer — преднамеренный и точный удар по трем иранским ядерным объектам. Это была сложная и высокорискованная миссия, выполненная армией США», — сказал Кейн.
По его словам, это была «строго засекреченная миссия», о которой знали лишь несколько человек.
По словам Хегсета, на разработку плана ушли «месяцы и недели», чтобы военные были готовы, «когда позвонит президент США»; план требовал большой точности и предполагал введение противника в заблуждение, отметил глава Пентагона. Руководство США подтвердило, что для ударов по Ирану использовало самую мощную неядерную бомбу в своем арсенале — GBU-57 (или Massive Ordnance Penetrator — MOP) весом в 13,6 тонны, из которых 2,4 тонны — взрывчатое вещество; эта бомба способна проникать на 60 метров под землю и считается самой тяжелой в арсенале США.
Генерал Кейн также раскрыл ход операции. С полуночи пятницы, 20 июня, и до утра субботы, 21 июня, с континентальной части США вылетела ударная группа B-2, состоящая из бомбардировщиков. С целью «тактической внезапности» часть была отправлена на Запад и в Тихий океан в качестве отвлекающего маневра, о котором знали лишь небольшое количество людей в Вашингтоне и Тампе. Основная же ударная группа, состоящая из семи бомбардировщиков B-2, «тихо» направилась на восток. В течение 18-часового полета было выполнено несколько дозаправок в воздухе.
Примерно в 17:00 по восточному времени вечером 21 июня, непосредственно перед тем как ударная группа вошла в Иран, американская подводная лодка в зоне ответственности Центрального командования выпустила более двух десятков крылатых ракет Tomahawk по ключевым объектам надводной инфраструктуры в Исфахане для поражения наземных целей.
Затем ударная группа зашла в воздушное пространство Ирана под прикрытием истребителей.
Примерно в 18:40 по восточному времени и в 02:10 по иранскому времени головной бомбардировщик B-2 сбросил две бомбы GBU-57 в Фордо. Всего по двумя целям — Фордо и Натанз — было сброшено 14 боеприпасов. Все три ядерных объекта были поражены между 18:40 и 19:05 по восточному времени. После этого бомбардировщики покинули воздушное пространство Ирана. Кейн заявил, что США неизвестно о каких-либо ударах по американским самолетам на пути к целям.
В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп назвал целью атаки устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. По его словам, ключевые объекты ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Вашингтон об ответе, который заставит пожалеть об ударах, и утверждает, что с помощью разведданных «выявил и отследил» места вылетов самолетов, участвовавших в них.
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