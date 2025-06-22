В США раскрыли детали секретной миссии Midnight Hammer против Ирана

Глава ОКНШ Кейн: о миссии США против Ирана знали несколько человек

Операция США Midnight Hammer была «сложной» и «строго засекреченной миссией», о которой знали лишь несколько человек, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн

Дэн Кейн (Фото: U.S. Department of Defense / Reuters)

Операция США Midnight Hammer («Полуночный молот») была «сложной миссией», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн, сообщает корреспондент РБК.

«Центральное командование США под командованием генерала Эрика Куриллы провело операцию Midnight Hammer — преднамеренный и точный удар по трем иранским ядерным объектам. Это была сложная и высокорискованная миссия, выполненная армией США», — сказал Кейн.

По его словам, это была «строго засекреченная миссия», о которой знали лишь несколько человек.

По словам Хегсета, на разработку плана ушли «месяцы и недели», чтобы военные были готовы, «когда позвонит президент США»; план требовал большой точности и предполагал введение противника в заблуждение, отметил глава Пентагона. Руководство США подтвердило, что для ударов по Ирану использовало самую мощную неядерную бомбу в своем арсенале — GBU-57 (или Massive Ordnance Penetrator — MOP) весом в 13,6 тонны, из которых 2,4 тонны — взрывчатое вещество; эта бомба способна проникать на 60 метров под землю и считается самой тяжелой в арсенале США.

Генерал Кейн также раскрыл ход операции. С полуночи пятницы, 20 июня, и до утра субботы, 21 июня, с континентальной части США вылетела ударная группа B-2, состоящая из бомбардировщиков. С целью «тактической внезапности» часть была отправлена на Запад и в Тихий океан в качестве отвлекающего маневра, о котором знали лишь небольшое количество людей в Вашингтоне и Тампе. Основная же ударная группа, состоящая из семи бомбардировщиков B-2, «тихо» направилась на восток. В течение 18-часового полета было выполнено несколько дозаправок в воздухе.

Примерно в 17:00 по восточному времени вечером 21 июня, непосредственно перед тем как ударная группа вошла в Иран, американская подводная лодка в зоне ответственности Центрального командования выпустила более двух десятков крылатых ракет Tomahawk по ключевым объектам надводной инфраструктуры в Исфахане для поражения наземных целей.

Затем ударная группа зашла в воздушное пространство Ирана под прикрытием истребителей.

Примерно в 18:40 по восточному времени и в 02:10 по иранскому времени головной бомбардировщик B-2 сбросил две бомбы GBU-57 в Фордо. Всего по двумя целям — Фордо и Натанз — было сброшено 14 боеприпасов. Все три ядерных объекта были поражены между 18:40 и 19:05 по восточному времени. После этого бомбардировщики покинули воздушное пространство Ирана. Кейн заявил, что США неизвестно о каких-либо ударах по американским самолетам на пути к целям.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп назвал целью атаки устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. По его словам, ключевые объекты ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил Вашингтон об ответе, который заставит пожалеть об ударах, и утверждает, что с помощью разведданных «выявил и отследил» места вылетов самолетов, участвовавших в них.

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