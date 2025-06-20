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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин встретился с премьером Госсовета Китая

Путин встретился на полях ПМЭФ с премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
Сюжет
ПМЭФ-2025

Путин встретился с премьером Госсовета Китая
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членом постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, сообщил Кремль.

Вице-премьер КНР рассказал о прошедшей «закалку» дружбе Пекина и Москвы
Политика
Дин Сюэсян

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Дин Сюэсян заявил, что Москва и Пекин являются поддерживающими друг друга партнерами, отношения которых прошли «закалку».

По его словам, страны продолжат повышать уровень двустороннего сотрудничества в разных областях, в том числе в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, авиации, космосе и сфере искусственного интеллекта. Для этого они должны эффективно использовать преимущества ресурсной базы и взаимодополняющую структуру производства двух стран, отметил Дин Сюэсян.

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