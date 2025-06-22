Над Россией за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Российские военные с 22:30 мск 21 июня по 02:55 мск 22 июня сбили 11 украинских беспилотников над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.

Девять дронов сбили над территорией Брянской области, еще по одному — над территориями Смоленской области и Крыма.

В ночь на 21 июня средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ. По два дрона были уничтожены над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.

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