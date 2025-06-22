Над Россией за ночь сбили 11 украинских беспилотников
Российские военные с 22:30 мск 21 июня по 02:55 мск 22 июня сбили 11 украинских беспилотников над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.
Девять дронов сбили над территорией Брянской области, еще по одному — над территориями Смоленской области и Крыма.
В ночь на 21 июня средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников ВСУ. По два дрона были уничтожены над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что беспилотники были сбиты над Воронежем и одним из районов области. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
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