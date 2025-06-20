Над Московским регионом сбили беспилотник

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Один украинский беспилотник сбили над Московским регионом. Об этом сообщило Минобороны России.

БПЛА сбили около 8:00 мск, добавили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита атака Москвы беспилотником. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале. Позднее он сообщил, что был сбит еще один дрон.