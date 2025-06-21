Над Воронежем и областью сбили несколько беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над Воронежем и в одном из районов области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении губернатора.

Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

По данным Минобороны, 20 июня с 22.00 до 23.55 мск средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 15 были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской и два — над Воронежской областью.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 20 июня в небе над Воронежем сбили несколько беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

Ранее, в ночь на 11 июня, над Воронежской областью ПВО уничтожили более 15 беспилотников. В ночь на 14 июня были сбиты 30 дронов. В обоих случаях сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.