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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежем и областью сбили несколько беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 23 дрона над тремя регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над Воронежем и в одном из районов области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении губернатора.

Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

По данным Минобороны, 20 июня с 22.00 до 23.55 мск средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 15 были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской и два — над Воронежской областью.

Над Московским регионом сбили беспилотник
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 20 июня в небе над Воронежем сбили несколько беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

Ранее, в ночь на 11 июня, над Воронежской областью ПВО уничтожили более 15 беспилотников. В ночь на 14 июня были сбиты 30 дронов. В обоих случаях сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Плугина Ирина
Александр Гусев беспилотники Воронежская область Минобороны Военная операция на Украине
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