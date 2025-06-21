За ночь над российскими регионами уничтожили пять беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь пять украинских беспилотников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, по два дрона были уничтожены над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников.
Об уничтожении нескольких дронов ВСУ в ночь на 21 июня сообщил глава Воронежской области Александр Гусев. Беспилотники были сбиты над Воронежем и над одним из районов области. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
По данным Минобороны, вечером 20 июня с 22.00 до 23.55 мск средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника. Из них 15 были уничтожены над территорией Белгородской области, шесть — над Курской и два — над Воронежской областью.
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