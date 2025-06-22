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Война Израиля и Ирана ,  
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В сенате призвали Трампа ответить перед конгрессом за удары по Ирану

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Ни один президент не может втягивать страну в войну при этом не имея четкой стратегии, заявил Чак Шумер. Демократы в сенате призвали Трампа «предотвратить дальнейшее кровопролитие»
Чак Шумер
Чак Шумер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер потребовал от президента Дональда Трампа объяснить, как его решение нанести удар по ядерным объектам Ирана скажется на безопасности Соединенных Штатов.

«Президент Трамп должен предоставить американцам и конгрессу ясные ответы относительно действий, которые были предприняты сегодня вечером», — заявил он (цитата по CNN).

По словам Шумера, ни один президент не имеет права «в одностороннем порядке втягивать страну во что-то настолько серьезное, как война», при этом не имея четкой стратегии. Чтобы противостоять ядерным амбициям Ирана и его «агрессии в регионе», нужны сила и решимость, заявил сенатор. Он считает, что риски полномасштабной и продолжительной войны резко выросли.

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Члены комитетов сената по международным отношениям и вооруженным силам Джин Шахин и Джек Рид (оба — демократы) призвали администрацию Трампа к сдержанности, дипломатии и сотрудничеству с другими странами, «чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие». «Президент Трамп должен теперь снизить напряженность в отношениях с Ираном», — заявила Шахин, также потребовав от Трампа дать объяснения в конгрессе.

Трамп объяснил удары по ключевым объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Со слов президента, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США атакуют, если Тегеран не заключит мир. Он предупредил также, что любой ответ будет встречен «гораздо большей» силой.

США действовали в «полной координации» с Израилем и завершили работу, начатую ЦАХАЛ, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он выразил уверенность, что решение Трампа «изменит историю»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пока не отреагировал на атаку США. Главный редактор иранской консервативной газеты Kayhan Хоссейн Шариатмадари, который называет себя советником Хаменеи, считает, что Тегерану нужно нанести ракетные удары по кораблям ВМС США и закрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти.

Со слов заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини, из ядерных центров заранее, до удара США вывезли запасы обогащенного урана. Организация по атомной энергии Ирана назвала действия США нарушением международного права.

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Чак Шумер Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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