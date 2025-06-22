Израиль ввел новый режим ограничений на территории страны

Израиль в экстренном порядке ввел новые ограничения на территории страны, о бб этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в телеграм-канале.



С одобрения министра обороны Израиля и после оценки обстановки с 03:45 утра 22 июля все районы страны перевели из режима частичной и ограниченной активности в режим «необходимой» активности. Теперь в Израиле временно наложен запрет на образовательные мероприятия, собрания и работу на большинстве предприятий, за исключением основных секторов.

Жителей страны обязали соблюдать инструкции, опубликованные на официальных каналах Командования тыла (Home Front Command).

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