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Война Израиля и Ирана ,  
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Израиль ввел новый режим ограничений на территории страны

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Война Израиля и Ирана

Израиль в экстренном порядке ввел новые ограничения на территории страны, о бб этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в телеграм-канале.

С одобрения министра обороны Израиля и после оценки обстановки с 03:45 утра 22 июля все районы страны перевели из режима частичной и ограниченной активности в режим «необходимой» активности. Теперь в Израиле временно наложен запрет на образовательные мероприятия, собрания и работу на большинстве предприятий, за исключением основных секторов.

Жителей страны обязали соблюдать инструкции, опубликованные на официальных каналах Командования тыла (Home Front Command).

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В ночь на 13 июня в ЦАХАЛ объявили о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В тот же день Израиль, Иран и Ирак закрыли воздушное пространство, временно приостановив полеты.

В ночь на 22 июня по Москве президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. Тегеран пока не прокомментировал бомбардировку. 

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Полина Дуганова
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