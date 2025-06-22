В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что не намерена останавливать ядерные разработки, сообщает Reuters.
Тегеран не допустит прекращения развития своей «национальной промышленности». Reuters отмечает, что речь идет о ядерной программе.
В организации также заявил, что удары по ядерным объектам нарушают международное право, но не уточнили масштаб ущерба от бомбардировок США.
В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Axios и Reuters, при ударах были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока вместе с истребителями.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о ядерной программе Ирана. В частности, 17 июня он заявил, что хочет добиться не просто прекращения огня между Тегеранов и Тель-Авивом, а полного отказа Ирана от ядерного оружия.
«У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше, чем его полную капитуляцию», — заявил президент США, приземляясь в Вашингтоне.
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