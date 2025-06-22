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Война Израиля и Ирана ,  
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В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки

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Война Израиля и Ирана

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что не намерена останавливать ядерные разработки, сообщает Reuters.

Тегеран не допустит прекращения развития своей «национальной промышленности». Reuters отмечает, что речь идет о ядерной программе.

В организации также заявил, что удары по ядерным объектам нарушают международное право, но не уточнили масштаб ущерба от бомбардировок США.

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В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Axios и Reuters, при ударах были задействованы стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока вместе с истребителями.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о ядерной программе Ирана. В частности, 17 июня он заявил, что хочет добиться не просто прекращения огня между Тегеранов и Тель-Авивом, а полного отказа Ирана от ядерного оружия.

«У меня нет желания вести переговоры с Ираном. Я ожидаю не меньше, чем его полную капитуляцию», — заявил президент США, приземляясь в Вашингтоне.

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Полина Дуганова
Иран Израиль США ядерная программа ирана Иранская ядерная программа бомбардировка
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