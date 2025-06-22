В Иране заявили о намерении продолжить ядерные разработки

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что не намерена останавливать ядерные разработки, сообщает Reuters.



Тегеран не допустит прекращения развития своей «национальной промышленности». Reuters отмечает, что речь идет о ядерной программе.



В организации также заявил, что удары по ядерным объектам нарушают международное право, но не уточнили масштаб ущерба от бомбардировок США.

Читайте РБК в Telegram.